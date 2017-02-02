ترمب يهدد جامعة كاليفورنيا في بيركلي بعد احتجاجات

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الخميس، بقطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا في بيركلي، بعدما حطم محتجون نوافذ وأشعلوا حرائق داخل الجامعة ذات التوجهات الليبرالية، مما تسبب في إلغاء لقاء مع صحافي من أقصى اليمين يعمل بشبكة بريتبارت نيوز.

وكتب ترمب على تويتر قائلاً "إذا كانت جامعة كاليفورنيا في بيركلي لا تسمح بحرية التعبير وتمارس العنف ضد أناس أبرياء لهم آراء مختلفة- فلن تحصل على أموال اتحادية".

ويدرس 38 ألف طالب في الجامعة التي لها تاريخ طويل في النشاط السياسي. ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلين للجامعة للحصول على تعقيب.

وشأنها شأن جامعات أميركية رئيسية أخرى تعتمد بيركلي على أموال الوكالات الاتحادية في المنح التعليمية وغيرها من أشكال الدعم.

وقبل ساعات من كلمة كان ميلو يانوبولوس الصحافي البارز بالشبكة الإخبارية يستعد لإلقائها أمس الأربعاء أمام اتحاد الطلاب بالجامعة اشتبك المئات من المحتجين مع الشرطة داخل الحرم الجامعي.

وقال أحد المحتجين لمحطة تلفزيون (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية "لقد أوقفنا الحدث. هذا رائع. أنجزنا المهمة".

وأبلغ يانوبولوس - الذي جرى تعليق حسابه على تويتر العام الماضي بعد اتهامه بالمشاركة في تحرش عبر الإنترنت بممثل أسود - محطة تلفزيون فوكس نيوز أن حراسه والشرطة سارعوا إلى إبعاده إلى مكان آمن بعدما بدأ المحتجون إلقاء الحجارة.