جهة غامضة تغرد بـ"أسرار" البيت الأبيض

أثار حساب ظهر حديثاً على تويتر استغراب الكثيرين، حيث يقوم بإنزال تغريدات يبدو صاحبها كما لو أنه أحد أعضاء الحكومة الأميركية أو ساكني البيت الأبيض، وأنه ملم بكل صغيرة وكبيرة تجري هناك في حكومة الرئيس دونالد ترمب.

وقد جذب هذا الحساب غير المعرّف الكثير من الدهشة لمتابعيه، الذين يصل عددهم إلى 573 ألفاً برغم أنه أنشئ فقط في كانون الثاني/يناير الحالي، لاسيما أنه يغوص في تفاصيل عميقة تتعلق بالأعمال الداخلية في الإدارة الأميركية الجديدة.

ويطلق أصحاب الحساب على أنفسهم اسم Rogue POTUS Staff أي أشرار أو أوغاد فريق رئيس الولايات المتحدة، ويعرفون أنفسهم على أنهم "فريق مقاومة غير رسمي داخل البيت الأبيض".

وكتب على صفحتهم بتويتر أنهم سوف يقومون بمنع أي أحد يطلب منهم هويتهم من متابعتهم، وكذلك من يقدم مقترحات تتسم بطابع العنف، ويشمل ذلك وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي يجعل الحساب أكثر غموضاً.

بالتالي فلا أحد يعرف بالضبط من يكون وراء هذا الحساب، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية، التي نشرت عينات للتغريدات التي يطرحها الناشر المجهول.

ويرجع السبب إلى الانتشار السريع لهذا الحساب إلى رغبة الناس لمعرفة ماذا يجري في كواليس الإدارة الأميركية وراء الأبواب المغلقة.

لكن رغم هذه المتابعة الكبيرة، إلا أن الناس تنظر إلى صاحب الحساب على أنه ينشر أخباراً ملفقة وادعاءات ليس لها أساس من الصحة.

وإذا ما قام أي متابع لهم بطلب إثبات يدل على أنهم يعملون بالبيت الأبيض أو يمتلكون حقائق ما يجري هناك من تغريدات ومعلومات يقومون بنشرها، فإنهم يجيبون بكل ببساطة: "لا تتردد في إلغاء المتابعة. فنحن لدينا عائلات.. ونعلم أن هذا الحساب قد يكون مخالفاً للقانون".

وقد اتهم الذين وراء الحساب بأنهم من اليمين أنفسهم الذين يحاولون استغفال الليبراليين لتصديق ما يريدون سماعه.

ومهما كان شكل الحقيقة فثمة أكثر من نصف مليون الآن يتابعون ويتفاعلون ويعلقون.

ولم تصدر ردة فعل عن ترمب نفسه بخصوص هذا الحساب، كما لم يتم التأكيد هل هو من متابعيه أم لا، كما لم تتخذ إدارة تويتر إجراء ضد الحساب.