أميركا تدين أعمال روسيا "العدائية" في أوكرانيا

أدانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الخميس "الأعمال العدائية" لروسيا في أوكرانيا، مشيرةً إلى أن العقوبات على موسكو لن تُرفع إلا إذا أعادت القرم لأوكرانيا.

وقالت هيلي في أول تصريحات لها داخل مجلس الأمن الدولي منذ أن أدت اليمين الدستورية لتولي المنصب الشهر الماضي: "من المؤسف أنه يتعين علي في أول ظهور لي هنا أن أدين الأفعال العدوانية لروسيا".

وأضافت هايلي: "نحن نريد تحسين علاقاتنا مع روسيا. ولكن الوضع المزري في شرق أوكرانيا هو أحد الأمور التي تتطلب إدانة واضحة وقوية للأعمال الروسية".

وأعلنت السفيرة أن العقوبات ستبقى مفروضة على روسيا "حتى تعيد روسيا سيطرة اوكرانيا على شبه جزيرة (القرم)".

في سياق منفصل، عدلت وزارة الخزانة الأميركية الخميس بعض العقوبات التي تتصل بتبادل في مجال تكنولوجيا المعلومات مع روسيا بناء على رأي أدلت به وكالة الإدارة التي تفرض عقوبات مالية.

وأجازت الوكالة المذكورة "بعض عمليات التبادل" مع روسيا عبر تعديل قرار نيسان/ابريل 2015 الذي اتخذته إدارة باراك أوباما.

ويتيح القرار الجديد للشركات الأميركية أن تحصل على أذون تصدير سلع مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات إلى روسيا ما دامت الرسوم الواجب دفعها للحصول على تلك الأذون لا تتجاوز 5000 دولار سنويا.