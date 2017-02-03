أنجلينا جولي لترمب: التمييز على أساس الدين "لعب بالنار"

قالت الممثلة والناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان أنجلينا جولي إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويقضي بمنع دخول المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة يضر باللاجئين الضعفاء، وقد يؤجج التطرف.

ودون ذكر اسم ترمب صراحة، قالت جولي التي كانت مبعوثة خاصة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مقالة رأي بصحيفة نيويورك تايمز: "إن التمييز على أساس الدين لعب بالنار".

وأضافت الممثلة الحائزة على جائزتي أوسكار أنها كأم لستة أطفال "ولدوا جميعاً في أراض أجنبية... وهم مواطنون أميركيون يشعرون بالفخر"، فإنها تؤمن بالحاجة إلى الأمن بالبلاد، لكنها قالت إن القرارات يجب أن "تستند إلى الحقائق لا الخوف".

وكتبت "أريد أيضاً أن أعلم أن الأطفال اللاجئين المؤهلين للحصول على اللجوء ستكون دائما لديهم فرصة لتقديم قضيتهم إلى أميركا رحيمة. وأن بإمكاننا إدارة أمننا دون شطب مواطنين من دول كاملة - حتى الرضع ... على أساس الجغرافيا أو الدين".

ويمنع أمر ترمب التنفيذي مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً.

كما أوقفت الإدارة الأميركية عمليات قبول اللاجئين لمدة 120 يوماً، كما تم منع اللاجئين السوريين من دخول الولايات المتحدة لأجل غير مسمى.

وتمثل المقالة الافتتاحية التي كتبتها جولي أول تصريح لها منذ أن أعلنت عن طلبها الطلاق من زوجها النجم براد بيت في سبتمبر أيلول. وللزوجين السابقين 3 أطفال بالتبني من كمبوديا وفيتنام وإثيوبيا كما أنهما أنجبا 3 أطفال ولدوا في فرنسا وناميبيا.