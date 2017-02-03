أميركا: المستوطنات لا تعيق السلام لكن توسيعها ليس مفيدا

اعتبر البيت الأبيض مساء الخميس أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو توسعة المستوطنات القائمة "قد لا تكون عاملاً مساعداً" لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد موقفاً رسمياً حيال هذا الموضوع.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "إذا كنا لا نعتقد أن وجود المستوطنات عقبة في طريق السلام، فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع تلك الموجودة خارج حدودها الحالية قد لا تساعد على تحقيق هذا الهدف".

وأشار البيان إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "لم تتخذ موقفا رسميا من النشاط الاستيطاني" وتتطلع لإجراء مناقشات عندما يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بترمب في وقت لاحق هذا الشهر.

ويعتبر هذا البيان خرقا في سياق التصاريح السابقة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدفاع عن بناء المستوطنات الإسرائيلية، وذلك قبل أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة للقاء الرئيس ترمب.

السفير الإسرائيلي: لننتظر اللقاء بين ترمب ونتنياهو

من جانبه، قال السفير الإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الجمعة، إن من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر أحدث بيان للبيت الأبيض بشأن مساعي إسرائيل الأخيرة لبناء منازل جديدة في الضفة الغربية المحتلة على عمليات البناء في المستقبل.

وقال دانون لراديو إسرائيل: "من السابق لأوانه التحديد.. لن أصنف ذلك بأنه تحول من الإدارة الأميركية لكن من الواضح أن الموضوع على أجندتهم.. ستطرح القضية للنقاش عندما يلتقي رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) مع الرئيس (الأميركي) في واشنطن.. لن نتفق دوماً في كل شيء".

وكان ترمب الذي ينتمي للحزب الجمهوري ألمح إلى أنه قد يكون أكثر تقبلاً لمشروعات الاستيطان مقارنة بسلفه الديمقراطي باراك أوباما. ويعكس البيان الأخير لهجة مختلفة بعض الشيء في الطريقة التي تنظر بها الإدارة الجديدة للنشاط الاستيطاني.

وقال البيت الأبيض: "وعلى الرغم من أننا لا نعتقد أن وجود المستوطنات عقبة أمام السلام فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يكون مفيداً في سبيل تحقيق هذا الهدف".

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تحدث هاتفياً مع نتنياهو الخميس. ولم تذكر إن كان الاثنان قد ناقشا بيان البيت الأبيض.

ودأب أوباما على انتقاد خطط البناء في المستوطنات وكثيراً ما قالت إدارته إن النشاط الاستيطاني يفتقر إلى الشرعية ويعيق السلام.

ويأتي بيان البيت الأبيض في وقت تكثف فيه إسرائيل البناء الاستيطاني. وأعلنت إسرائيل يوم الأربعاء أنها ستبني مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار هو الأول منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. كما أعلنت عن خطط لبناء ثلاثة آلاف منزل جديد للمستوطنين في الضفة الغربية في ثالث قرار من نوعه خلال أقل من أسبوعين على تولي ترامب الرئاسة.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني وتنصيب ترمب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 6000 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.