العاهل الأردني ناقش مع ترمب إقامة مناطق آمنة في سوريا

قالت السفارة الأميركية في الأردن إن دونالد ترمب بحث مع العاهل الأردني خلال حفل إفطار الدعاء الوطني في واشنطن العاصمة، إقامة مناطق آمنة في سوريا، والالتزام بالمحافظة على استقرار المملكة وأمنها ورخائها.

وأضافت السفارة في بيان أصدرته الجمعة، أن الرئيس الجديد تعهد بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة، و تعزيز الأمن.

وأشار البيان إلى احتمالية عقد قمة رسمية بين الزعيمين في المستقبل القريب. وكان العاهل الأردني التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأركان الإدارة الأميركية، وأجرى معهم محادثات تركزت حول قتال "داعش" والأزمة السورية، إضافة لملف عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقد ناقش الملك عبدالله مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قضايا سوريا والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما التقى العاهل الأردني في واشنطن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، وزعماء الكونغرس ولجانه.