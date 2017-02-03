ترمب: إيران تلعب بالنار.. وظريف يرد

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حذر فيها إيران، قائلاً: "إن طهران تلعب بالنار".

وتابع ترمب: "الإيرانيون لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيباً معهم". وختم ترمب تغريدته بقوله: "لن أكون هكذا".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن أن "كل الخيارات مطروحة للتعامل مع إيران"، في الوقت الذي أكد فيه البيت الأبيض أن اختبار طهران لصاروخ باليستي وتصرفاتها ضد سفن البحرية الأميركية "لن تمضي دون رد".

وقال ترمب للصحافيين إن كل الخيارات "مطروحة على الطاولة"، فيما يتعلق بالرد على تجربة إيران للصاروخ الباليستي.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال بشأن هل سيبحث خيارات عسكرية للرد على إيران، بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي أنه "حذّر" طهران بهذا الشأن من دون أن يقدم تفاصيل. وقال ترمب ردا على صحافيين سألوه ما إذا كان يستبعد الخيار العسكري "لا شيء مستبعدا".

وبعد تغريدة ترمب بقليل، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حسابه في تويتر "إيران لا تعبأ بالتهديدات الأميركية ولن تبادر بإشعال حرب".

وقال ظريف في التغريدة "إيران لا تعبأ بالتهديدات لأننا نستمد الأمن من شعبنا. لن نبادر بالحرب لكن يمكننا دوماً الاعتماد على وسائلنا في الدفاع".

من جهته قال رجل الدين الإيراني، أحمد خاتمي، المقرب من المرشد الأعلى، علي خامنئي، إن بلاده لن تتوقف عن التجارب الصاروخية، مؤكداً أن التجارب الأخيرة هي استعراض للقوى.