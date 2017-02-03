ترمب ناقش مع العاهل الأردني المناطق الآمنة بسوريا

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقش مع العاهل الأردني الملك عبدالله خلال اللقاء الذي جمعهما الخميس في واشنطن إمكانية إقامة مناطق آمنة في سوريا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن ترمب التقى بالملك عبدالله في واشنطن صباح اليوم الخميس، في أول لقاء للرئيس الأميركي الجديد مع زعيم عربي.

وكان العاهل الأردني التقى أركان الإدارة الأميركية، وأجرى معها محادثات تركزت حول قتال "داعش" والأزمة السورية، إضافةً لملف عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقد ناقش الملك عبدالله مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قضايا سوريا والسلام بين الفلسطينين والاسرائيليين. كما التقى العاهل الأردني في واشنطن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، وزعماء الكونغرس ولجانه.