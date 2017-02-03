ترمب يعين امرأة أشرفت على معتقلات سرية نائبة لمدير CIA

عينت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسؤولة سابقة عن معتقلات سرية جرت فيها عمليات تعذيب عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 نائبة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، وسط مخاوف من عودة استخدام ممارسات الوكالة القاسية.

وعينت جينا هاسبل، الخميس، نائبة لمدير وكالة الاستخبارات الجديد مايك بومبيو، بعدما كانت المرأة الأولى التي ترأست قسم العمليات السرية في الـ"سي آي ايه".

انضمت هاسبل المخضرمة في عمليات التجسس السرية إلى وكالة الاستخبارات عام 1985 وعملت في عدة مواقع حول العالم، بينها سفارة واشنطن في لندن.

وعينت عام 2013 مديرة للخدمة الوطنية السرية، والتي تعد بمثابة الذراع السري لوكالة الاستخبارات. إلا أنه تم استبدالها بعد عدة أسابيع نتيجة الجدل بشأن دورها في عمليات التحقيق التي اعتمدت بعد هجمات سبتمبر والتي استخدمت فيها تقنيات تعذيب مثل الإيهام بالغرق، وفقاً لتقارير صحافية صدرت حينها.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" في تلك السنة أنها "أدارت سجناً سرياً في تايلاند حيث تعرض معتقلان للإيهام بالغرق وتقنيات أخرى قاسية".

وهناك تم التحقيق مع المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "القاعدة" أبو زبيدة وعبدالرحيم الناشري.

وتحدثت الصحيفة عن تورط هاسبل في إتلاف أشرطة فيديو لوكالة الاستخبارات عن جلسات "تحقيق معززة" مع عدد من المعتقلين في تايلاند، كان محامو المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "القاعدة" ينوون استخدامها كأدلة في المحاكم.

وأشاد بومبيو بهاسبل في بيان قال فيه إن "جينا ضابطة مخابرات مثالية ووطنية كرست نفسها (لخدمة الولايات المتحدة) وفي رصيدها 30 عاماً من الخبرة. (...) إنها قائدة جديرة لديها قدرة رائعة على إنجاز المهمات ومهام الآخرين من حولها".

وأعرب ثلاثة من قادة وكالة الاستخبارات السابقين ومسؤولون كبار بينهم مدير الاستخبارات السابق جيمس كلابر عن دعمهم لها.

وتأتي تسمية هاسبل وسط تخوفات من عودة أجهزة الاستخبارات الأميركية في عهد ترمب إلى الأساليب القاسية والمخالفة أحياناً للقانون من الاعتقالات السرية والتعذيب.

وكان ترمب كرر في أكثر من مناسبة أنه يؤيد استخدام التعذيب في التحقيقات، بالرغم من إشارته إلى أنه سيلجأ إلى وزير دفاعه المعارض للتعذيب جيمس ماتيس للمشورة فيما يخص أي دفع جديد لإعادة استخدامه.

إلا أن بومبيو أكد خلال جلسات تثبيته أنه لن يعود "أبداً" لاستخدام أساليب التعذيب المحظورة.

وفي وقت متأخر ليل الخميس، عبر عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي في رسالة لترمب عن قلقهما من تعيين هاسبل.