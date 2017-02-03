التأشيرات التي ألغيت بعد قرار ترمب.. أقل من 60 ألفاً

تضاربت الأرقام حول عدد التأشيرات الأميركية التي ألغِيَت في أعقاب الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الآونة الأخيرة على مواطني سبع دول.

وذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من 100 ألف تأشيرة ألغيت، حيث أوردت صحيفة "واشنطن بوست" هذا الرقم مستشهدة بتصريحات مدعي عام حكومي في جلسة بمحكمة اتحادية في فرجينيا. كما أورد تلفزيون تابع لشبكة "إن.بي.سي" في واشنطن الرقم من الجلسة نفسها.

إلا أن وزارة الخارجية الأميركية ردّت على هذه التصريحات مؤكدةً أنه تم إلغاء أقل من 60 ألف تأشيرة.

وقال وليام كوكس المتحدث باسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية إن"أقل من 60 ألف تأشيرة لأفراد ألغيت بشكل مؤقت امتثالا للأمر التنفيذي".

وأوضح كوكس ـن هذه التأشيرات ألغيت في الوقت الحالي ولكن قد تُعاد دون أن يضطر المسافرون إلى تقديم طلب مرة أخرى فور رفع الحظر.

وأضاف أن "الإلغاء المؤقت يعني إبطال وزارة الخارجية تأشيرة لاستخدامها للسفر إلى الولايات المتحدة وطلب الدخول ولكن صلاحية التأشيرة قد تُعاد في وقت لاحق دون أن يتطلب ذلك من المسافر تقديم طلب للحصول على تأشيرة جديدة.. سنبلغ المسافرين المتضررين بأحدث التطورات في أعقاب المراجعة التي تستمر 90 يوما".