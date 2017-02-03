قاضية أميركية تمنع مؤقتاً تنفيذ قرار ترمب حول الهجرة

أظهرت وثيقة محكمة أن قاضية في مدينة ديترويت الأميركية أصدرت أمراً يمنع مؤقتاً إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ قيود الهجرة الواردة في أمر تنفيذي رئاسي.



وأصدرت القاضية فيكتوريا روبرتس الأمر الخميس استجابة لطلب قدم إلى المحكمة الجزئية الأميركية لشرق ميشيغان سعياً لوقف دائم للتنفيذ "يحظر منع دخول حاملي تصاريح الإقامة الدائمة ومن لديهم تأشيرات هجرة سارية إلى الولايات المتحدة" بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 27 من كانون الثاني/يناير.