استئناف نقل المسافرين من الدول المحظورة إلى أميركا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية السبت أنها ستستأنف نقل إلى الولايات المتحدة رعايا سبع دول منعوا في الأيام الأخيرة من دخول هذا البلد، بعد أن علق قاض فيدرالي أميركي مرسوم دونالد ترمب ضد الهجرة.

وقال موقع الشركة إنها ستطبق التعليمات الجديدة طالما يحمل المسافرون تأشيرات صالحة.

وأكد البيان "سيسمح لرعايا الدول السبع (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) وكل اللاجئين الذين يحملون تأشيرات صالحة أو إقامة دائمة (بطاقة خضراء) الدخول إلى الولايات المتحدة".

واتخذ القرار بعد أن علق الجمعة قاض فيدرالي من سياتل مرسوم الرئيس الأميركي الذي يحظر دخول رعايا سبع دول مسلمة وكل اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

واحتجز رعايا من الدول السبع في الأيام الأخيرة في المطارات الأميركية لدى وصولهم أو منعوا من الصعود إلى رحلات متجهة إلى أميركا في دول أخرى ما أثار احتجاجات دولية وإدانات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

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والخطوط الجوية القطرية التي تسير رحلات إلى 15 مدينة أميركية منها نيويورك وأتلانتا وشيكاغو التزمت في مرحلة أولى بالحظر.

وفي القاهرة، قال مسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه إن سلطات مطار القاهرة تلقت "إخطاراً من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لشركات الطيران يفيد بتعليق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر سفر مواطني 7 جنسيات والسماح لهم بالسفر على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة".

وتابع المسؤول أن البلاغ صدر عن مطار جي إف كينيدى بنيويورك.

وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبارت يسري على كامل الأراضي الأميركية.

ولم يتأخر رد البيت الأبيض الذي أكد أن "وزير العدل ينوي تقديم طعن عاجل" من أجل تطبيق القانون وإلغاء قرار القاضي روبارت.