ترمب: تعليق حظر الدخول إلى أراضينا "سخيف"

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن تعليق حظر الدخول إلى الولايات المتحدة سخيف وسيتم نقضه.

وغرّد ترمب، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر قائلاً إن "الحكم بتعليق حظر الدخول إلى أراضينا (سخيف) وسيتم نقضه".

وكان قاضٍ فيدرالي في سياتل، قد أصدر الجمعة، قراراً يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم ترمب، الذي يمنع مواطنين من 7 دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، في أهم انتكاسة لهذا التدبير المثير للجدل. ويسري هذا التعليق المؤقت من قبل القاضي، جيمس روبارت، على كامل الأراضي الأميركية.

وتعهد البيت الأبيض، الجمعة، بالرد على قرار القاضي الفيدرالي. واعتبر المتحدث الإعلامي، شون سبايسر، أن المرسوم "مشروع وملائم"، موضحاً أن وزارة العدل ستطلب وقفاً طارئاً لقرار المحكمة "في أقرب وقت ممكن". وأضاف أن "المقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأميركي". إلا أن متحدث من وزارة العدل الأميركية قال إن الوزراة لن تقدم طلب تعليق طارئ لوقف الحكم الذي أصدره قاضي سياتل بوقف أمر ترمب التنفيذي بخصوص الهجرة.