هل يكون اليمن أرض المعركة الأولى بين أميركا وإيران؟

توجه إدارة ترمب أنظارها للقضاء على الطموح الإيراني في المنطقة، هذه هي خلاصة المداولات الجارية في البيت الأبيض والتي كشفت عنها مجلة فورين بوليسي.

وسيكون اليمن، بحسب المجلة، أرض المعركة الأولى في المواجهة التي سيقودها ترمب ضد طهران، إذ تدرس واشنطن إمكانية المشاركة، إلى جانب حلفائها السعوديين والإماراتيين، في محاربة الحوثيين بشكل مباشر، كما تناقش تكثيف الهجمات بالطائرات من دون طيار، ونشر عدد أكبر من المستشارين العسكريين، وتنفيذ المزيد من عمليات الكوماندوس، وتسريع الموافقة على توجيه ضربات عسكرية ضد الميليشيات، بالإضافة إلى توسيع الجهود لمنع شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

بدورها، كشفت صحيفة الحياة أن أولوية الأميركيين في سوريا هي إخراج طهران وحزب الله، إضافة إلى القضاء على تنظيم "داعش".

وذكرت عن مصدر فرنسي رفيع التقى مسؤولين أميركيين أن واشنطن ستضع الشهر المقبل خطة للتصدي للنفوذ الإيراني، إلا أن فورين بوليسي نقلت تحذيرات من مخاطر أن يؤدي النهج المتشدد إما لانتقام إيران من الولايات المتحدة في العراق وسوريا، أو الدخول في حرب شاملة.