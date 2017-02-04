مظاهرات في لندن ضد سياسة ترمب المتعلقة بالهجرة

تظاهر آلاف خارج السفارة الأميركية في لندن، السبت، اعتراضاً على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

ورفع المحتجون لافتات سوداء ملطخة ببقع حمراء ترمز للدماء وعليها شعارات منها "لا لترمب. لا للحرب" في اعتراض على سياسة ترمب الخارجية.

وأصدر الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي مرسوماً يمنع دخول رعايا 7 دول، هي: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوماً على الأقل إلى الولايات المتحدة.

وحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين، لكن قاضياً اتحادياً في مدينة سياتل الأميركية أصدر، الجمعة، حكماً بوقف الأمر التنفيذي.