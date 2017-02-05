أول قمة لترمب في القارة العجوز

أعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس دونالد ترمب سيحضر قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا خلال أيار/مايو، والزيارة ستكون الأولى له إلى القارة العجوز منذ تسلمه منصبه.

وقالت الرئاسة الأميركية إن ترمب أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أنه سيشارك في قمة قادة الدول الصناعية السبع الكبرى في تاورمينا بجزيرة صقلية.

وأضاف البيت الأبيض أن ترمب جدد خلال الاتصال "التأكيد على التزام الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي والتشديد على أهمية أن يتحمل كل الشركاء في الحلف العبء المالي للنفقات الدفاعية".

وكان الرئيس الأميركي الجديد فاجأ حلفاء بلاده الأوروبيين بإعلانه عزمه على مراجعة التزام واشنطن مع الحلف الأطلسي والذي يعود إلى 70 عاما، ووصفه الحلف بأنه مؤسسة "عفا عليها الزمن" وعبء غير عادل على دافعي الضرائب الأميركيين.

ومن المقرر أن يشارك نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال شباط/فبراير الجاري في مؤتمر أمني في ميونيخ وبروكسل في محاولة لتبديد الأجواء الملبدة بين ضفتي الأطلسي.