ترمب: سنرفع تسليح الجيش الأميركي لمواجهة المخاطر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي عقده بفلوريدا التوجه لرفع تسليح الجيش الأميركي لمواجهة المخاطر حول العالم. وأكد الرئيس ترمب الاثنين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيلحقون الهزيمة بـ"الإرهاب" و"قوى الموت".

وقال ترمب من قاعدة ماكديل في تامبا بفلوريدا، مقر القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، "لقوى الموت والدمار، اعلموا بأن أميركا وحلفاءها سيلحقون بكم الهزيمة"، مضيفا "سنتغلب على الإرهاب ولن ندعه يتجذر في بلادنا".

وكان ترمب وقع مرسوما اواخر كانون الثاني/يناير يعطي القادة العسكرين مهلة حتى أواخر شباط/فبراير لتقديم "استراتيجية شاملة لهزيمة تنظيم داعش".

وأضاف ترامب أن المتطرفين يخوضون "حملة إبادة جماعية، ويرتكبون فظائع في جميع أنحاء العالم".

وتابع أن "الإرهابيين عازمون على ضرب بلادنا كما فعلوا في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، وكما فعلوا من بوسطن إلى اورلاندو مرورا بسان برناردينو، وفي جميع أنحاء أوروبا".