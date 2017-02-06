ترمب يتهم القضاء بتعريض أمن أميركا للخطر

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد، لليوم الثاني على التوالي، المحاكم الفدرالية لإحباطها محاولته إعادة العمل بمرسوم رئاسي يمنع مواطني ست دول عربية وإيران من دخول الولايات المتحدة، محذرا من أن النظام القضائي يعرض بهذه الأحكام أمن البلاد "للخطر".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "لا يمكنني أن أصدق كيف يمكن لقاض أن يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. إذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف".

وأضاف في تغريدة ثانية "لقد أمرت وزارة الأمن الداخلي بإخضاع الذين يدخلون إلى بلدنا لتفتيش دقيق للغاية. المحاكم تجعل العمل صعبا للغاية!".

وأطلق ترمب العنان لتغريداته بعد انقطاعه، على غير عادته، طيلة النهار تقريبا عن وسيلة التواصل المفضلة لديه.

وصباح الأحد رفضت محكمة فدرالية طلبا عاجلا تقدمت به إدارة ترمب لإعادة العمل بمرسوم أصدره الأسبوع الماضي ومنع بموجبه دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة.

وكانت وزارة العدل استانفت مساء السبت قرار قاض فدرالي علق تطبيق المرسوم الذي وقعه ترمب قبل ثمانية أيام ما أعاد فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وإيران.

وكان القاضي الفدرالي في سياتل جيمس روبارت علق مساء الجمعة العمل مؤقتا بمرسوم ترمب بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترمب قدمها الاثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن.

وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفدرالي إعلان الادارة السبت اعادة فتح ابواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع.

وكان ترامب رد منذ صباح السبت على قرار القاضي في تغريدات كتب في إحداها ان "رأي هذا الذي يسمى قاضيا، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم الغاؤه".

واعلنت الخارجية الأميركية من جهتها السبت تعليق العمل بقرار ترمب سحب نحو 60 ألف تاشيرة.