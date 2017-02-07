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من هو مرشح ترمب لمنصب نائب وزير الخارجية الأميركي؟

المصدر: العربية نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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قال مصدر مطلع إن إليوت أبرامز الذي لعب أدواراً دبلوماسية في إدارة الرئيسين الأميركيين السابقين رونالد ريجان وجورج بوش هو أبرز مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمنصب نائب وزير الخارجية.

ومن المقرر أن يجتمع أبرامز مع ترمب في البيت الأبيض الثلاثاء، ومع وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

فيما كانت آخر إدارة بالبيت الأبيض عمل بها أبرامز (69 عاما) هي إدارة بوش، حيث عين في البداية خبيرا في شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي ثم مستشارا للاستراتيجية الديمقراطية العالمية.

وقال المصدر بحسب رويترز إن هناك مرشحين آخرين للمنصب، لكنه أضاف أن أبرامز هو من سيشغل المنصب على ما يبدو.

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