10 حقائق عن "رئيس التحرير" مدير استخبارات ترمب

مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA القادم من ولاية تكساس، كان قد اجتاز التعيين في مجلس الشيوخ الأميركي في 23 كانون الأول/يناير بـ67 صوتاً مؤيداً ومعارضين ديمقراطيين في الغالب عددهم 30 عضواً بعد أن رشحه ترمب للمنصب في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

الرجل في الـ53 من عمره وهو شخصية عسكرية وقانونية واقتصادية وكان عضوا بمجلس النواب منذ 2011.

وقد خلف المدير السابق جون برينان المخضرم في الاستخبارات الذي خدم فيها لـ25 سنة، والذي كان يحتل منصب المدير منذ 2013 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وهنا 10 من الحقائق حول حياته الشخصية ومسيرته العملية:

أولاً: الحياة المبكرة

ولد مايكل بومبيو، ويطلق عليه لقب مايك، في 30 كانون الأول/ديسمبر 1963 في أورانج بكاليفورنيا، والداه هما واين ودوروثي بومبيو.

درس بمدرسة لوس أميغو الثانوية في مدينة فوونتين فالي المجاورة لمكان إقامة الأسرة في سانتا آنا، وقد لعب كرة السلة بالمدرسة التي تخرج بها سنة 1982.

ثانياً: التعليم والخبرة العسكرية

بعد الثانوية دخل بومبيو الأكاديمية العسكرية الأميركية في وست بوينت حيث تخصص في الهندسة الميكانيكية، وتخرج حيث كان متميزاً وحصل على الأول في الصف وذلك عام 1986.

ومن ثم خدم في الجيش النظامي كضابط في سلاح الفرسان من عام 1986 إلى 1991 داخل أميركا.

لكن جزءاً من خدمته كان في ألمانيا على الحدود بين ألمانيا الشرقية والغربية كقائد فصيلة دبابات قبل إزالة سور برلين، وقد غادر الخدمة برتبة فريق.

ثالثاً: شهادات عليا وخبرات

حصل على شهادة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة هارفارد للقانون، ثم عمل كمحام لـ"وليامز وكونولي" وهي مؤسسة قانونية أميركية معروفة.

رابعاً: مجال الأعمال

قام بتأسيس شركة ثاير للفضاء والأمن الخاص، لكنه في عام 2006 باع حصته فيها، وأعيد تسمية الشركة لتصبح "نيكس تيك للفضاء".

وبعدها أصبح رئيس شركة سنتري إنترناشيونال المتخصصة التي تعمل في مجال توفير معدات حقول النفط.

خامساً: عضوية مجلس النواب

كان عضواً في حركة الشاي المعترف بها من قبل الحزب الجمهوري وحيث كان يمرر الناقمون من الحزب أفكارهم عبر هذه الحركة.

انتخب في 2010 لعضوية مجلس النواب إثر هزيمته لمنافسة الديمقراطي في التصفيات النهائية وأعيد انتخابه في 2012 وأعاد الكرة في 2014 كذلك، وأخيراً في 2016 للمرة الرابعة.

كذلك شارك بعضوية لجان عدة في مجلس النواب، منها المخابرات والتجارة.

سادساً: عمله في لجنة المخابرات بمجلس النواب

شغل عضوية لجنة الاستخبارات بمجلس النواب التي تشرف على أجهزة المخابرات الأميركية وتراقب عملها، بما في ذلك وكالة الاستخبارات الأميركية ووكالة الأمن القومي.

شارك في لجنة التحقيق بخصوص الهجوم على أميركيين في بنغازي عام 2012 التي لم تصل لإدانة لحكومة أوباما أو وزيرة الخارجية أنذاك هيلاري كلينتون.

برغم ذلك كتب بومبيو تقريراً من 48 صفحة انتقد فيه كلينتون بشدة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، ووصفها بأنها مهتمة بالسياسة أكثر من الاهتمام بحماية شعبها.

سابعاً: موقفه من قضية إدوارد سنودون

أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني بشبكة "سي سبان" في شباط/فبراير 2016 قال إن "سنودون المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركي والذي يعيش الآن في روسيا، يستحق عقوبة الإعدام، لتسريبه المعلومات السرية للمخابرات الأميركية".

وطالب بإعادته من موسكو، ومعاقبته، قائلاً إنه "عرّض حياة الكثيرين للخطر بسبب المعلومات التي أدلى بها عنهم".

ثامناً: أفكاره حول عدد من القضايا

في مجال الأسرة فإن بومبيو من معارضي الإجهاض والتفكك الأسري وبشدة.

وفي مجال البيئة والمناخ كان قد وصف إدارة أوباما في هذا الإطار بأنها "مدمرة"، وقد عارض تنظيم انبعاثات غاز التدفئة كما وصف خطة أوباما للطاقة النظيفة بغير ذات جدوى.

وهو من معارضي تخفيض الضرائب على طاقة الرياح ووصفها بـ"الصدقة الحكومية"، ورأى أن قانوناً جديداً للطاقة يعني تشريد الملايين من وظائفهم وتحويل الولايات المتحدة إلى مستورد للغذاء.

وبعد أحداث بوسطن في 2013 انتقد صمت بعض قادة الدول عن إدانة الإرهاب.

تاسعاً: رؤيته للأمن القومي الأميركي

يعتبر بومبيو من داعمي برنامج المراقبة لوكالة الأمن القومي الأميركي، وبعد قضية سنودون كان قد دعا إلى إصلاح نظام المراقبة وجمع البيانات الوصفية "ميتا داتا" كذلك إزالة المعوقات القانونية والبيروقراطية لنظام المراقبة.

وفي 21 تموز/يوليو 2015 كان قد زعم أن إدارة أوباما لديها أجندة سرية في التفاوض بين الوكالة الدولية للطاقة وإيران، لكن إدارة أوباما نفت ذلك وقد عرف كأحد معارضي الاتفاق مع إيران.

هو من كبار معارضي إغلاق معتقل غوانتانامو، وقال بعد زيارة للمعسكر في 2013 أثناء إضراب عدد من السجناء "أعتقد أنهم في حاجة لبرنامج حمية".

كذلك انتقد إدارة أوباما في قرار لوضع حد للسجناء السريين.

وهو من داعمي استمرار برامج التنصت الإلكتروني الخاصة بالمخابرات.

عاشراً: الحياة العائلية

متزوج من سوزان بومبيو ولهما ابن واحد اسمه نيك في الـ26 من عمره يعيش في نيويورك وهو من محبي كرة السلة.

زوجته نشطة في العمل السياسي مع الحزب الجمهوري بكنساس وهي الأخرى من كبار داعمي زوجها، برغم أنها انتقدت موقفه في تحقيق بنغازي وهجومه اللاذع على هيلاري كلينتون.