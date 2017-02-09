أشهر وكالات هوليوود الفنية تلغي حفلها احتجاجاً على ترمب

ألغت إحدى أشهر الوكالات الفنية في هوليوود سهرتها التقليدية التي تسبق عادة حفل توزيع جوائز أوسكار، احتجاجا على المرسوم المناوئ للهجرة الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وستنظم بدلا عنه حملة تبرعات كبيرة لصالح جمعيات، بحسب وسائل إعلامية.

وتنظم وكالة "يونايتد تالنت ايجنسي" (يو تي ايه) التي تمثل خصوصا المغنية ماريا كاري والسينمائيين ايثان وجويل كوين والممثلين كريس بات وهاريسون فورد واليسيا فيكاندر، عادة حفلها السنوي في المقر الفاره لرئيسها جيم بيركوس في لوس أنجلوس.

لكن هذا العام، تعتزم "يو تي ايه" تنظيم حدث آخر معارض للرئيس الأميركي في بيفرلي هيلز حيث مقرها، قبل يومين من موعد حفل توزيع جوائز اوسكار في 26 شباط/فبراير.

وتنوي الوكالة أيضا تقديم 250 ألف دولار لجمعية "اميريكن سيفيل ليبرتيز يونيون" و"انترناشونال ريسكيو كوميتي" (آي ار سي) لمساعدة اللاجئين.

وقال المدير العام لوكالة "يو تي ايه" جيريمي زيمر في مذكرة موجهة الى موظفيه المقدرة أعدادهم بالمئات "إنها مرحلة تستدعي منا السخاء والاهتمام والصبر"، وفق صحيفة "هوليوود ريبورتر".

وأضاف "عالمنا أفضل بفضل التفاعلات بين الفنانين وتبادل الأفكار والتعبير الإبداعي. في حال لم تعد أمتنا مكانا يمكن للفنانين التعبير فيه بحرية، عندها برأيي سنكف عن كوننا أميركا".

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة الى "التعبير عن قلق المجتمع الابداعي في مواجهة مشاعر العداء للمهاجرين في الولايات المتحدة"، على ما افادت مجلة "فارايتي".

ويأتي هذا القرار في وقت تدرس محكمة استئناف في سان فرانسيسكو طلب إدارة ترمب إعادة العمل بمرسوم الرئيس الأميركي المناوئ للهجرة والذي علقته محكمة في سياتل ويمنع دخول رعايا سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة لثلاثة أشهر.