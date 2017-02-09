جمهوريون يدعون ترمب لانتهاج سياسة صارمة مع روسيا

حث تسعة أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه دونالد ترمب الرئيس الأميركي على انتهاج سياسة "صارمة" تجاه روسيا لينضموا بذلك إلى مجموعة متزايدة من أعضاء الكونغرس القلقين من أنه قد يكون متساهلا أكثر من اللازم مع موسكو.

وكتب الأعضاء التسعة وبينهم جون كورنين الرجل الثاني من الجمهوريين في مجلس الشيوخ رسالة لترمب تقول إن التعاون مع موسكو ضروري في عدة مجالات لكنهم دعوا لعمل حازم في أوكرانيا وسوريا وفي مجال الأمن الإلكتروني.

وقال الأعضاء في الرسالة "بينما يتعين علينا السعي لإيجاد أرضية مشتركة مع روسيا في مجال المصالح المشركة.. ينبغي ألا نتعاون مع روسيا على حساب مصالحنا الأساسية التي تتمثل في الدفاع عن حلفائنا والترويج لقيمنا."

وجاء في الرسالة أن على الولايات المتحدة أن تدين العدوان الروسي في أوكرانيا وتتخذ خطوات لوقفه بما في ذلك الإبقاء على العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة عند الضرورة. وعبر الأعضاء عن رغبتهم في أن يرسل ترمب أسلحة فتاكة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وأثار تعبير ترمب العلني عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووعوده بإعادة بناء العلاقات الأميركية المتوترة مع موسكو تساؤلات في واشنطن وبين حلفاء الولايات المتحدة بشأن التزامه بالإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا لتدخلها في الحرب في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وقالت الرسالة أيضا إن على واشنطن ألا تدخل في أي اتفاق مع موسكو في سوريا إلى أن توقف روسيا دعم نظام بشار الأسد في سوريا. وقالت إن على واشنطن التصدي للهجمات الإلكترونية التي ألقت باللوم فيها على روسيا.