رئيسة وزراء بريطانيا: أمر ترمب بحظر الهجرة.. خطأ

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الخميس، أن الأمر الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ويحظر مؤقتا دخول المواطنين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة خطأ، وأن بريطانيا لا تعتزم تبني سياسة مماثلة.

وأعلن أمر ترمب بعد ساعات من أول اجتماع يعقده مع ماي في واشنطن الشهر الماضي، وحظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.

وقالت ماي لدى سؤالها عن الأمر خلال مؤتمر صحافي: "اعتقدنا أن هذا كان خطأ ومثيراً للانقسام، إنها ليست سياسة يمكن أن تتبناها المملكة المتحدة".