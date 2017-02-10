الشيوخ يقر ترشيح معارض لقانون "أوباما كير" وزيراً للصحة

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة ترشيح النائب الجمهوري توم برايس وزيرا للصحة وهو ما يعني تنصيب معارض لقانون أوباما كير للرعاية الصحية مما سيساعد الرئيس دونالد ترمب على إلغاء هذا القانون.

وأيد 52 عضوا بمجلس الشيوخ ترشيح برايس وهو جراح ونائب عن ولاية جورجيا وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية وهي وزارة ضخمة تتجاوز ميزانيتها السنوية تريليون دولار.

وبوسع برايس بمقتضى وظيفته الجديدة أن يعيد كتابة قواعد تنفيذ قانون أوباما كير الصادر عام 2010.

وربما يتحرك برايس سريعا لإعادة صياغة قواعد برنامج أوباما كير إلى حين أن يفي الجمهوريون في الكونغرس بتعهدهم بالتخلص من القانون برمته.

ويسعى الجمهوريون الذين يشكلون أغلبية في الكونغرس لصياغة قانون بديل لقانون أوباما كير لكنهم لم يتفقوا عليه بعد.

ويغطي القانون التأمين الصحي لعشرين مليون أميركي.

وأثار ترشيح برايس للمنصب أسئلة عن تعامله في أسهم بمئات الآلاف من الدولارات في شركة صحية أثناء عمله على تشريع الرعاية الطبية.

وقاطع الديمقراطيون تصويت اللجنة بشأن ترشيحه قائلين إنه أدلى ببيانات مضللة عن الأسهم التي اشتراها.

ويقول برايس إن تصرفاته لا تتنافى مع القانون ولا مع قواعد أخلاقيات العمل.

وبرايس عضو في مجلس النواب منذ عام 2005 وهو حالياً رئيس لجنة الميزانية.