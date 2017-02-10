ترمب ينتقد الاستيطان ويتحدث مجددا عن نقل السفارة للقدس

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمرة الأولى منذ توليه مهام الرئاسة.

وقال ترمب لصحيفة "إسرائيل اليوم" المساحة المتاحة محدودة، وكل مرة تأخذ الأرض للمستوطنات فإن المساحة تقل.

وأضاف أن المضي قدماً في عملية الاستيطان سيعرقل محاولات عملية السلام، مؤكداً أن الجميع سيبذل جهوداً لدعم عملية السلام، ويتم البحث في كل الخيارات.

ودعا الرئيس الأميركي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "التصرف بشكل منطقي"، ورداً على سؤال بشأن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، قال إننا سنرى ماذا سيحدث ووصف القرار بأنه قرار صعب.