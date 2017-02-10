كيف احتفلت هيلاري كلينتون بهزيمة ترمب؟

سارعت المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون إلى "تويتر" مساء الخميس للاحتفال بهزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في معركته مع القضاء حول قرار حظر الهجرة.

وأيدت محكمة استئناف أميركية بالإجماع الخميس حكماً أصدره قاض اتحادي في سياتل الجمعة الماضية يقضي بتعليق مؤقت لقرار ترمب بمنع مواطني 7 دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، ورفضت الطعن المقدم من إدارة ترمب.

من جهته، قال الرئيس الأميركي ترمب في تعليق على تويتر "أراكم في المحكمة.. أمن أمتنا في خطر"، في إشارة إلى رفع القضية إلى المحكمة الأميركية العليا.

وكتبت كلينتون تغريدة غامضة ابتهاجا بالحكم: " 3-0"، وهو ما فسرته وسائل إعلام وصحف أميركية بإشارة المرشحة الديمقراطية الخاسرة إلى القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف بالإجماع عبر هيئتها المكونة من 3 قضاة، وهو ما يؤكد أن قرار المحكمة غير حزبي.

يذكر أن أحد القضاة الثلاثة الذين اتخذوا الحكم بالإجماع كان معينا من جانب الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الجمهوري.

واتخذ ترمب في 27 يناير/كانون الثاني قرارا يقضي بمنع مواطني كل من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وشمل القرار أيضا منع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما باستثناء اللاجئين من سوريا الذين تم منعهم لأجل غير مسمى.