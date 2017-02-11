ترمب يتعهد بخطوات أمنية جديدة بعد أزمة "الهجرة"

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة باتخاذ خطوات جديدة تتعلق بالأمن القومي بعد يوم من رفض محكمة استئناف إعادة العمل بحظر السفر الذي فرضه على اللاجئين بالإضافة إلى المواطنين من سبع دول مسلمة وعبر عن ثقته في أن المحاكم ستؤيد الأمر الذي أصدره في نهاية المطاف.

وقال مسؤول بالإدارة الأميركية إن البيت الأبيض لا يستبعد احتمال إعادة صياغة الأمر الذي أصدره ترمب في 27 يناير/كانون الثاني في ضوء الإجراءات التي اتخذها قاض اتحادي في سياتل ومحكمة استئناف في سان فرانسيسكو علقت العمل بالأمر.

ووصف ترمب الأمر الذي أصدره في 27 من يناير بأنه ضروري للأمن القومي لمنع هجمات من متطرفين. ويحظر الأمر الرئاسي دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال وسوريا والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما كما يمنع دخول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما فيما عدا السوريين الذين تم حظر دخولهم لأجل غير مسمى.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور الولايات المتحدة "سنفعل ما يلزم مهما كان للحفاظ على أمان بلدنا".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيوقع حظر سفر جديدا لم يرد الرئيس ردا مباشرا.

وقال "سنقوم بأمر بسرعة شديدة يتعلق بإجراءات أمن إضافية لبلدنا. سترون ذلك خلال الأسبوع القادم."

وأضاف الرئيس أن إدارته ستواصل خوض العملية القضائية.

ومضى قائلا "لا شك لدي أن في نهاية المطاف سنكسب هذه القضية بالتحديد" مشيرا إلى الحكم الذي أصدرته هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة الأميركية التاسعة في سان فرانسيسكو مؤيدة أمرا بتعليق الحظر أصدرته محكمة أدنى درجة.