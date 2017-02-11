ترمب يجهز مرسوماً جديداً حول الهجرة.. وهذا موعد إعلانه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي علق القضاء حالياً العمل بمرسومه المتعلق بالهجرة، الجمعة أنه لن يلجأ على الفور إلى المحكمة العليا بل يعتزم تقديم نص مرسوم "جديد" حول الهجرة من أجل تجاوز العقبات القانونية.

وقال ترمب للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" إن "المؤسف هو أن الأمر يتطلب وقتاً من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة. لدينا أيضا العديد من الخيارات البديلة، بينها أن نقدم ببساطة مرسوما جديدا". وأوضح أنه لن تكون هناك أي خطوة جديدة قبل الأسبوع المقبل.

ويحظر أمر ترمب الأصلي دخول اللاجئين والمواطنين من سبع دول مسلمة لكن قاضيا في سياتل علق العمل بالأمر هذا الأسبوع وأكدت هذا التعليق محكمة استئناف في سان فرانسيسكو أمس الخميس.

وقال ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة وهو في طريقه من واشنطن إلى فلوريدا إنه يدرس "أمرا جديدا تماما" قد يصدر بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء إذا قررت الإدارة التحرك في هذا الاتجاه.