ترمب سيخفض تكلفة بناء جدار المكسيك

اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم السبت إلى الرد على تأكيدات بأن الجدار الذي يرغب في بنائه على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك ربما يتكلف أكثر مما كان متوقعا وقال إنه سيخفض التكلفة.

وجاء تصريح ترمب عبر تغريدتين على حسابه على تويتر لم يشر خلالهما إلى كيفية تخفيضه لتلك التكلفة.

ونشرت رويترز يوم الخميس تفاصيل تقرير لوزارة الأمن الداخلي قدر إجمالي تكلفة بناء الجدار بقيمة 21.6 مليار دولار. وخلال حملته الانتخابية قال ترمب إن الجدار سيتكلف 12 مليار دولار.

وقال ترمب من منتجعه في فلوريدا حيث يستضيف حاليا رئيس وزراء اليابان شينزو آبي "أقرأ حاليا أن الجدار الحدودي العظيم سيكلف أكثر مما توقعت الحكومة في بادئ الأمر لكني لم أدخل بعد في (تفاصيل تتعلق).. بالتصميم أو المفاوضات."

وأضاف "عندما أفعل -مثلما فعلت مع طائرات إف-35 المقاتلة أو برنامج الطائرة الرئاسية- ستنخفض التكلفة."

كما تحدث ترمب اليوم عن المعركة القانونية الدائرة حاليا حول الأمر التنفيذي الذي أصدره الشهر الماضي بحظر دخول اللاجئين والمواطنين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقال ترمب "نظامنا القانوني منهار. 77 في المئة من اللاجئين الذين سمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة منذ إرجاء تنفيذ القرار هم من الدول السبع المشتبه بها. هذا خطير للغاية."