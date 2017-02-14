أميركا.. قاضية أخرى تعلق قرار ترمب بحظر السفر

أصدرت قاضية اتحادية بولاية فرجينيا الأميركية أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب على مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة في أحدث انتكاسة قانونية للحكومة.

وجاء الحكم الذي أصدرته القاضية الجزئية الأميركية ليوني برينكيما استجابة لطلب من ولاية فرجينيا. وقالت برينكيما إن وزارة العدل ردت على طلب التعليق الذي قدمته فرجينيا بقول "لا يوجد دليل".

قاضي سياتل

ويأتي هذا التعليق بعد تعليق آخر من قبل قاض في سياتل، ذاع صيته بعد أن هاجمه ترمب على تويتر .

إلى ذلك، قال القاضي في سياتل جيمس روبارت الاثنين إن الإجراءات القضائية بشأن حظر السفر التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب ينبغي أن تستمر في سياتل أثناء مراجعة تجريها محكمة استئناف لتعليق الحظر.

وأضاف في جلسة أنه غير مستعد لإبطاء القضية. وأصدر روبارت توجيهات إلى وزارة العدل الأميركية والمدعي العام لولاية واشنطن للاستعداد لمزيد من الإجراءات في سياتل.

وأفادت وثائق محكمة أن وزارة العدل الأميركية قالت يوم الاثنين إنه ينبغي لروبارت ألا يتخذ إجراءات أخرى إلا بعد أن تراجع محكمة الاستئناف الأميركية التعليق المؤقت لحظر السفر الذي أصدره الرئيس بحق مواطني سبع دول مسلمة.

وعلق قاضي محكمة سياتل الجزئية أمر ترمب بعد أن طعنت ولاية واشنطن في مشروعيته الأمر الذي دفع ترمب لكتابة تغريدات غاضبة على موقع تويتر ينتقد فيها القاضي والنظام القضائي. وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن تحرك ترمب المقبل.

وفي أعقاب قرار محكمة الاستئناف أعلن ترمب احتمال إصدار "أمر جديد" بحلول هذا الأسبوع. ولم يقدم ترمب تفاصيل عن أي حظر جديد ينويه.

ولم تناقش وزارة العدل في التماس للمحكمة اليوم احتمال إصدار أمر تنفيذي جديد. لكنها قالت إن على روبارت أن يمتنع عن اتخاذ إجراءات أخرى في ظل النشاط الحالي في محكمة الاستئناف.