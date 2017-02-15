المرشح لخلافة فلين.. درس في طهران وعمل بالإمارات

قال مسؤولون أميركيون مطلعون، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عرضت منصب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الذي استقال منه مسؤول المخابرات الأميركية السابق، مايكل فلين، على نائب الأميرال روبرت هاروارد.

ووفقاً لمصادر لم يتضح على الفور إن كان هاروارد - وهو نائب سابق لقائد القوات المركزية الأميركية ويتمتع بخبرة قتالية في البحرية الأميركية - قبل العرض، وفق رويترز.

ولم يدلِ متحدث باسم البيت الأبيض بتعقيب فوري.

واستقال فلين يوم الاثنين، بعد الكشف عن أنه ناقش مسألة العقوبات الأميركية على روسيا مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، قبل أن يتولى ترمب منصبه.

وخسارة مستشار الأمن القومي بهذه السرعة مصدر إحراج كبير للرئيس الجمهوري الجديد، الذي جعل الأمن القومي على رأس أولوياته.

وهاروارد- الذي درس في طهران قبل الإطاحة بالشاه في عام 1979 - لديه خبرة في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن. كما يتمتع بخبرة قتالية في البحرية وسبق أن خدم في العراق وأفغانستان.

ويعمل هاروارد الآن مسؤولاً تنفيذياً في شركة لوكهيد مارتن للمعدات الدفاعية ويتولى نشاط الشركة في الإمارات والشرق الأوسط.