البنتاغون يقترح على البيت الأبيض نشر قوات في سوريا

نقلت شبكة "سي أن أن CNN" عن مصدر في البنتاغون أن وزارة الدفاع الأميركية ستقترح على الإدارة الأميركية نشر قوات قتالية دوريّة في سوريا لأول مرة خلال الحملة ضد "داعش".

ووفق خبراء أمنيين في واشنطن فإن قرار نشر وحدات قتالية أميركية في سوريا سيمثل "تغييراً جذرياً بالنسبة للولايات المتحدة". البنتاغون شددت على أنها تدرس جميع الاحتمالات فيما يتعلق بالقضاء على "داعش".

نشر قوات أميركية في مناطق نزاع حامية أمر شهده التاريخ مراراً، لكن إذا قررت الولايات المتحدة دخول سوريا بقواتها، فستواجه تحديات ربما لم تشهدها من قبل، أبرزها التحرك في خريطة عسكرية تشمل جهات وفصائل عدة.

فلروسيا تواجد مكثف في أجواء الرقة وتدمر التي تعتبر الهدف الأول للقضاء على "داعش"، وفي محيط مطار دير الزور يتواجد "داعش" ويقوم طيران النظام بقصف مستمر ما قد يصعب من تنفيذ قوات أميركية أرضية لمهام في المنطقة.

أما في إدلب فجبهة فتح الشام المعروفة باسم "جفش" لها تواجد كبير أيضاً، هذا غير الميليشيات الإيرانية التي تتواجد في حلب وريفها.

تحد آخر هو تنفيذ الغطاء الجوي الذي قد تحتاجه القوات الأميركية للتحرك في الأراضي السورية، ما قد يتطلب تنسيقاً مع جهات ربما تفضل واشنطن عدم فتح قنوات اتصال معها.

ويقول ضباط عسكريون حاليون وسابقون إن ترمب يستطيع الوفاء بوعوده بإلحاق الهزيمة بسرعة بـ"داعش" فقط إذا قام بإرسال قوات برية أميركية كبيرة.