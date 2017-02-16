المدعي العام لتكساس يؤيد ترمب في حظر السفر

أبلغ المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، محكمة استئناف اتحادية، الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترمب تصرف تماما في إطار سلطته حين أصدر أمره التنفيذي بشأن الهجرة.

وطلب باكستون، وهو جمهوري من محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية في كاليفورنيا، الإذن بالدفاع عن الحظر المؤقت الذي فرضه ترمب على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وتكساس هي أول ولاية تدعم ترمب في القضية التي تحظى بمتابعة شديدة. ورفعت مجموعة من 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعاوى أمام محكمة الاستئناف دعما لطعن ولاية واشنطن على الأمر الذي أصدره ترمب في 27 يناير/كانون الثاني، قائلة إنه يضر بمؤسساتها التعليمية واقتصاداتها.

وقال باكستون إن المحكمة بكامل هيئتها يجب أن تعيد النظر فيما إذا كان قاضٍ بمحكمة أقل درجة يحق له وقف الحظر.

وعلق قاضي المحكمة الجزئية في سياتل جيمس روبارت أمر ترمب في أنحاء الولاية في الثالث من فبراير/شباط. ودفع ادعاء ولاية واشنطن بأن الأمر سينتهك الحماية التي يكفلها الدستور من التمييز الديني.