تيلرسون: سنعمل مع روسيا لمصلحة أميركا فقط

أكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، اليوم الخميس، لنظيره الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو فقط في حال كان ذلك لمصلحة الولايات المتحدة.

وقال تيلرسون في بيان عقب لقائه الأول مع لافروف، والذي انعقد في بون الألمانية، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة ستفكر في العمل مع روسيا عندما نجد مجالات للتعاون العملي تفيد الشعب الأميركي".

كما دعا روسيا إلى تطبيق التزاماتها بموجب "اتفاقيات مينسك" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

من جهته، اعتبر لافروف عقب لقائه نظيره الأميركي أن على روسيا والولايات المتحدة أن تتفاهما حين تتقاطع مصالحهما.

إلى ذلك، أوضح لافروف أن موضوع العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في 2014 لم يتم التطرق إليه في هذا اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجموعة الـ20 في بون، بحسب مشاهد نقلها التلفزيون الروسي العام.

وقبل اللقاء بين وزيري الخارجية، كان لافروف قد أكد أن روسيا لا تتدخل "في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى". وقال لافروف رداً على سؤال يتعلق بالجدل الدائر في واشنطن حول الصلات المفترضة بين فريق دونالد ترمب وروسيا: "يجب أن تدركوا أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".

وأضاف لافروف أن "المسائل التي سنناقشها كثيرة. وآمل أن نحدد معالم تعاوننا حيال كل واحد منها".