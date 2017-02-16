مرشح ترمب لمنصب وزير العمل يسحب ترشيحه

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن أندرو بازدر الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسلم وزارة العمل سحب ترشيحه، في قرار اضطر إلى أخذه بعد كشف معلومات مثيرة للجدل حول حياته الشخصية والمهنية.

وقال بازدر في بيان "أسحب ترشيحي من منصب وزير العمل"، مضيفا "مع أنني لن أخدم في الإدارة فأنا أدعم بشكل كامل الرئيس وفريقه الممتاز".

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين أن بازدر "انسحب".

وبادزر هو العضو الوحيد في الحكومة المستقبلية لترمب الذي يسقط بهذه الطريقة، في ما يعتبر إهانة للرئيس الجمهوري الذي لم يكتمل فريقه حتى الساعة بسبب العرقلة غير المسبوقة من المعارضة الديموقراطية في مجلس الشيوخ، المسؤول عن تثبيت كل التعيينات الرفيعة المستوى.

ورحب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو بانسحاب وزير العمل المعيّن، قائلا إن "أندي بادزر اتخذ قرارا جيدا بالانسحاب".

وبعد أقل من شهر على تنصيبه، مني ترامب بسلسلة نكسات بدءا من تعليق القضاء مرسوم الهجرة الذي وقعه، واستقالة مستشاره للأمن القومي مايكل فلين، والآن انسحاب أحد مرشحيه لتولي وزارة في حكومته.

وكان بادزر في حاجة إلى 51 صوتا على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو. لكن العديد من الأعضاء الـ52 الجمهوريين أحجموا عن دعمه في حين تعهد الديموقراطيون بعدم التصويت له.