كيف رد رئيس وزراء أستراليا على إحراج ترمب له؟

قدم رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، الذي أحرج في وقت سابق هذا الشهر حين أنهى الرئيس الأميركي مكالمة هاتفية معه بشكل مفاجئ، الجمعة، النصائح لدونالد ترمب حول كيفية التعامل مع الإعلام.

وكان ترمب أثار صدمة لدى الطبقة السياسية الخميس حين عبر خلال مؤتمر صحافي عن غضبه إزاء الصحافة، واصفاً إياها بأنها "غير نزيهة" وشن هجوماً لاذعاً على وسائل الإعلام.

والشهر الماضي، صب الرئيس الأميركي الذي يستخف بالبروتوكول بانتظام، غضبه على رئيس الوزراء الأسترالي بخصوص موضوع استقبال المهاجرين بموجب اتفاق أبرم مع إدارة باراك #أوباما السابقة. ووصف ترمب لاحقاً هذا الاتفاق "بالغبي".

وخلال مؤتمر صحافي في نيوزيلندا رد تورنبول على سؤال حول رأيه بطريقة تعامل #ترمب مع الإعلام. وقال رئيس الوزراء الأسترالي للصحافيين "في إحدى المرات قال ونستون تشرشل إن رجال السياسة الذين يشتكون من الصحافيين هم مثل بحارة يشتكون من البحر".

وأضاف "نحن نعيش مع الإعلام. لدينا رسائل من أجل تمريرها ونشكركم على ذلك، أنتم الصحافيون من أجل انتباهكم".

وهذا الاتفاق حول الهجرة أعلن عنه في تشرين الثاني/نوفمبر وينص على أن تستقبل #الولايات_المتحدة عدداً لم يحدد من أصل 1600 مهاجر تحتجزهم أستراليا في مراكز بجزيرة مانوس في بابوازيا-غينيا الجديدة وجزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي عدة مرات أن العلاقات مع الحليف الأميركي تبقى متينة.