ماذا سيفعل ترمب لطمأنة حلفائه في أوروبا؟

يسعى نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، السبت، من خلال تأكيده على التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا إلى تهدئة الحلفاء القلقين من تصريحات غير تقليدية أطلقها الرئيس دونالد ترمب بشأن روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وقال مستشار كبير للسياسة الخارجية في البيت الأبيض للصحافيين إن بنس سيقول في مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ إن أوروبا "شريك لا غنى عنه" للولايات المتحدة في رسالة سيكررها في اجتماعات خاصة مع الزعماء يومي الأحد والاثنين.

وفي تعليق على جولة بنس تابع المستشار "نحن أكثر أمناً وازدهاراً عندما تكون الولايات المتحدة وأوروبا قويتان ومتحدتان". فيما أثار ترمب قلق الحلفاء خلال حملته الانتخابية من خلال الخروج على الآراء التقليدية للجمهوريين بشأن العلاقة عبر الأطلسي.

كما عبّر ترمب عن إعجابه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقال إنه يود العمل معه لقتال متطرفي تنظيم داعش، وشكك في قيمة حلف شمال الأطلسي.

إلى ذلك، سيعقد بنس في ميونيخ سلسلة اجتماعات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، ومع زعماء من أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بحسب ما نقلته رويترز.

وقال مستشار السياسة الخارجية للصحافيين إن بنس سيؤكد على ضرورة أن تنفذ روسيا وأوكرانيا اتفاق مينسك للسلام بالكامل، وسيتخذ موقفاً صارماً بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب أوكرانيا.

كما أضاف أن بنس يعتزم مناقشة مكافحة الإرهاب مع الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني وقتال داعش في اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم.