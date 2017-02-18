رشق موكب ترمب بـ"شيء مجهول"

فتح جهاز الخدمة السرية، المكلف حماية الرئيس الأميركي، تحقيقاً الجمعة بعد أن تم إلقاء شيء غير محدد باتجاه موكب دونالد #ترمب الذي كان في طريقه إلى مقر إقامته في ولاية فلوريدا.

وكان الموكب الرئاسي يتنقل الجمعة من مطار بالم بيتش إلى مقر الإقامة الفاخرة لترمب في مارالاغو، عندما ألقي شيء غير محدد على ما يبدو باتجاه الموكب.

وقال الجهاز في بيان "إن جهاز #الخدمة_السرية يؤكد أن شيئاً ما ألقي على ما يبدو على الموكب بعد ظهر اليوم (الجمعة)".

وأضاف "نحن نجري تحقيقاً، وليس لدينا ما نضيفه حالياً".

وغالباً ما ينتشر عدد من مؤيدي ترمب ومعارضيه على جانب الطريق خلال تنقلاته بالسيارة.

وفي #بالم_بيتش قام مؤيدو ترمب باستقباله على جانب الطريق حاملين لافتات كتبوا عليها "أهلا بك في المنزل".