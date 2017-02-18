مايك بنس: إيران ما زالت تمثل تهديداً للأمن العالمي

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن إيران لا تزال تمثل تهديدا للأمن العالمي إلى جانب الإرهاب المتطرف، وأمام مؤتمر الأمن في ميونيخ دعا بنس إلى استجابة قوية من الدول على تهديدات الخصوم الجدد والقدامى، حسب وصفه.

وقال: "المخاطر تتغير وتنمو كل يوم، العالم الآن أكثر خطورة منذ انهيار الشيوعية، تهديدات أمننا وسلامتنا تنتشر حول العالم من صعود الإرهاب المتطرف إلى التهديدات التي تمثلها إيران وكوريا الشمالية.. صعود الخصوم الجدد والقدامى يتطلب استجابة قوية منا جميعا".

وأكد مايك بنس في #خطاب السبت أن التزام #الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي "ثابت".

وقال أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، بهدف طمأنة حلفاء الولايات المتحدة القلقين إزاء تصريحات #الرئيس دونالد #ترمب إن "الرئيس طلب مني أن أكون هنا اليوم لنقل هذه #الرسالة التي تفيد أن الولايات المتحدة تدعم بقوة #الحلف_الأطلسي وإننا ثابتون في التزامنا حياله".

وأكد بنس الذي يتحدث للمرة الأولى أمام النخبة السياسية والعسكرية العالمية، مرارا في خطاب استغرق 20 دقيقة أنه يتكلم باسم الرئيس الأميركي.

وأضاف "سنكون دائما أكبر حليف لكم"، مشيرا إلى القيم المشتركة مثل "الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون" التي تربط بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين.

لكن بنس جدد بقوة مطالب الولايات المتحدة بالتزام مالي أكبر من جانب الشركاء في حلف شمال #الأطلسي. وقال في هذا السياق "يستدعي الدفاع الأوروبي التزامنا بقدر التزامكم وعود المشاركة في الأعباء لم يتم الإيفاء بها منذ فترة طويلة جدا".

وأضاف "يتوقع الرئيس #ترمب من حلفائه الالتزام بكلامهم. حان الوقت لبذل المزيد من الجهود" من حيث #الإنفاق العسكري.

ومطلب #واشنطن أن ينفق الأوروبيون على #الدفاع وفقا لإمكانياتهم المادية قديم، لكن ترمب هدد مرارا بالانسحاب من التحالف إذا كانت الدول الأعضاء لا تحترم التزاماتها.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت قبل بنس خلال افتتاح جلسات المؤتمر "سنبذل كل جهد ألمانيا تعرف مسؤولياتها".