"جدار بشري" على طول حدود المكسيك مع أميركا

شكل آلاف المكسيكيين الجمعة "جداراً بشرياً" على طول الحدود مع #الولايات_المتحدة احتجاجاً على الجدار الحدودي الذي اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنشاءه.

وجمعت هذه التظاهرة - التي نظمتها السلطات المحلية ومنظمات #المجتمع_المدني - العديد من الطلاب في سيوداد خواريز (شمال)، فضلاً عن سياسيين وقادة محليين.

وهتف الطالب كريستيان راميريز، البالغ من العمر 15 عاماً "ها هو حائطك!"، وقد حمل في يده زهرة على غرار العديد من رفاقه.

وصرخ "ما رأيك لو قمنا به هكذا (الحائط)، بدلاً من وضع الإسمنت والحديد؟".

وتحت أنظار دورية حدودية أميركية، شكل المتظاهرون سلسلة بشرية على طول حوالى 1,5 كلم، ممسكين بأيدي بعضهم، وقد لف عدد منهم أنفسهم بأعلام مكسيكية أو ارتدوا ملابس بيضاء.

وقال أوسكار ليسير المولود في #المكسيك وهو رئيس بلدية مدينة إل باسو #الأميركية الحدودية على الجانب الآخر من سيوداد خواريز، أمام المتظاهرين "سيوداد خواريز وإل باسو مدينة واحدة، لن نكون أبداً منفصلين".

ودعا إلى النضال من أجل الوحدة التي تميز المناطق الحدودية.

وقالت آنا كارولينا سوليس (31 عاماً) وهي طالبة علوم اجتماعية، لوكالة فرانس برس "الجدار هو أحد أسوأ الأفكار الموجودة، فهذا لن يمنع شيئاً، لا المخدرات ولا المهاجرين، هو ليس سوى رمز لكراهية دونالد #ترمب وعنصرية الرئيس".

وأوضح ليو ألفاريز، وهو عامل في الحقل الاجتماعي يبلغ 34 عاماً "كثيرون منا لديهم عائلات في إل باسو، أو انهم يذهبون للدراسة هناك، أشخاص كثيرون يجتازون يومياً لأنهم يعملون هناك".