ترمب يتحدث عن هجوم إرهابي مجهول في السويد!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء السبت مخاطباً أنصاره إن استقبال اللاجئين أمر خطر بدليل أن السويد البلد المضياف للاجئين، تعرض لاعتداء مساء الجمعة. لكن المشكلة تمثلت في أن السويد لم تشهد مثل هذا الاعتداء.

وقال ترمب في خطاب حماسي بفلوريدا دافع فيه عن سياسته المناهضة لاستقبال اللاجئين: "انظروا ما يحدث في المانيا، انظروا ما حدث مساء أمس (الجمعة) في السويد. السويد، من كان يصدق ذلك؟. لقد استقبلوا عددا كبيرا من اللاجئين والآن باتت لديهم مشاكل ما كانت تخطر في بالهم".

كما أشار في خطابه إلى الاعتداءات التي وقعت في بروكسل ونيس وباريس.

وسرعان ما سرت المعلومة الخاطئة على موقع تويتر مع هاشتاغ "مساء أمس في السويد" و"حادث في السويد".

ورد رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت بحدة مستنكرا تصريحات ترمب متسائلا "السويد؟ اعتداء؟".

وسخرت تغريدات أخرى من ترمب تحت عنوان "خطة سرية لاعتداء في السويد" مرفقة بتعليمات عن كيفية تركيب أثاث شركة "ايكيا" السويدية الشهيرة.

وتلقى موقع "ناشونال سويدن" الرسمي الذي يتولاه كل أسبوع مواطن، نحو 800 سؤال حول هذا الهجوم المفترض خلال 4 ساعات.

وردت المسؤولة عن الموقع لهذا الأسبوع وهي تعمل في مكتبة وربة أسرة "كلا، لم يحدث شيء من هذا القبيل في السويد. لم يحدث هجوم إرهابي البتة".

وهي ليست المرة الأولى يشير فيها أعضاء في إدارة ترمب الى هجمات إرهابية لم تحدث ثم يتداركون أن الأمر زلة لسان.

وفي هذا السياق أشارت كيليان كونواي مستشارة ترمب إلى ما سمته "مجزرة بولينغ غرين" في مقابلة. ثم أوضحت لاحقا إنها كانت تقصد "ارهابيي بولينغ غرين" وهما عراقيان حاولا في 2011 إرسال مال وأسلحة الى القاعدة.

كما أشار المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبنسر 3 مرات في أسبوع الى اعتداء وقع في اتلانتا (جورجيا) قبل أن يتذكر أن الاعتداء وقع في اورلاندو بفلوريدا.