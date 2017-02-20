السويد تطلب تفسيرا حول حديث ترمب عن هجوم مزعوم

طلبت السفارة السويدية في واشنطن من وزارة الخارجية الأميركية تفسيرا لتصريح أدلى به الرئيس #دونالد_ترمب وأشار إلى وقوع حدث أمني في السويد يوم الجمعة.



وكان الرئيس الأميركي يتحدث أمام حشد سياسي في فلوريدا، السبت عندما، قال - فيما يتعلق بالحاجة إلى حفظ الأمن في الولايات المتحدة - :"انظروا إلى ما يحدث في #ألمانيا. انظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد".



وأضاف: "السويد. من كان ليصدق هذا؟ السويد. استقبلوا أعدادا كبيرة. ولديهم مشاكل لم يتصوروا أنها ممكنة".



ولم يفسر تراب ما قصده بكلامه عن #السويد مما جعل الكثير من السويديين في حيرة.



وقالت كاتارينا أكسلسون المتحدثة باسم الخارجية السويدية: "وجهنا السؤال (الأحد) إلى وزارة الخارجية الأميركية. نحاول الحصول على توضيح."

