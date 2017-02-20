طلبت السفارة السويدية في واشنطن من وزارة الخارجية الأميركية تفسيرا لتصريح أدلى به الرئيس #دونالد_ترمب وأشار إلى وقوع حدث أمني في السويد يوم الجمعة.
وكان الرئيس الأميركي يتحدث أمام حشد سياسي في فلوريدا، السبت عندما، قال - فيما يتعلق بالحاجة إلى حفظ الأمن في الولايات المتحدة - :"انظروا إلى ما يحدث في #ألمانيا. انظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد".
وأضاف: "السويد. من كان ليصدق هذا؟ السويد. استقبلوا أعدادا كبيرة. ولديهم مشاكل لم يتصوروا أنها ممكنة".
ولم يفسر تراب ما قصده بكلامه عن #السويد مما جعل الكثير من السويديين في حيرة.
وقالت كاتارينا أكسلسون المتحدثة باسم الخارجية السويدية: "وجهنا السؤال (الأحد) إلى وزارة الخارجية الأميركية. نحاول الحصول على توضيح."
السويد تطلب تفسيرا حول حديث ترمب عن هجوم مزعوم
طلبت السفارة السويدية في واشنطن من وزارة الخارجية الأميركية تفسيرا لتصريح أدلى به الرئيس #دونالد_ترمب وأشار إلى وقوع حدث أمني في السويد يوم الجمعة.