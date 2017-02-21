ترمب يعين الجنرال ماكماستر مستشاراً للأمن القومي

أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الاثنين تعيين الجنرال اتش. ار. ماكماستر (54 عاما) مستشارا لشؤون الأمن القومي خلفا لمايكل فلين الذي استقال.

وأعلن ترمب هذه التسمية في تصريح صحافي أدلى به من منزله في مارا لاغو في فلوريدا. ووصف الجنرال #ماكماستر خبير شؤون مكافحة التمرد خصوصا في العراق ب"الرجل الذي يتمتع بميزات وخبرات رائعة".

وقال الجنرال ماكماستر خلال تعريف مقتضب عن نفسه للصحافة إلى جانب الرئيس الأميركي "أتطلع إلى الانضمام الى فريق #الأمن_القومي وبذل كل ما في وسعي لتعزيز وحماية مصالح الشعب الأميركي".

وكان ماكماستر خدم في العراق خلال حرب عام 1991، وبين العامين 2004-2006 في أفغانستان.

وأجبر مايكل فلين، وهو جنرال متقاعد، على الاستقالة الأسبوع الماضي بعد الكشف عن محادثات أجراها مع السفير الروسي لدى واشنطن حين كان باراك أوباما لا يزال رئيسا للبلاد.