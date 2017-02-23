تضارب تصريحات بين ترمب ووزير الأمن الداخلي

أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي الخميس في مكسيكو أنه لن تحصل "عمليات طرد جماعية" من #الولايات_المتحدة وأنه لن يتم اللجوء إلى الجيش ضد #المهاجرين غير الشرعيين.

وقال كيلي في مؤتمر صحافي في حضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيريهما المكسيكيين "لنكن واضحين جدا. لن تحصل عمليات طرد جماعية" وواشنطن "لن تستخدم الجيش في موضوع الهجرة".

من جهته أكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الخميس أن الجهود التي تبذلها إدارته لطرد بعض المهاجرين غير الشرعيين هي "عملية عسكرية"، الأمر الذي يناقض تصريحات أدلى بها وزيره للأمن الداخلي.

وقال ترمب في مستهل لقاء مع مسؤولي شركات في البيت الأبيض "ترون ما يحصل على الحدود. فجأة، للمرة الأولى (...) نضع الأشخاص السيئين جدا خارجا وذلك بوتيرة غير مسبوقة".

وأضاف "إنها عملية عسكرية".

وقبل ساعتين فقط، كان وزير الامن الداخلي الاميركي جون كيلي يعلن العكس من مكسيكو مؤكدا ان واشنطن "لن تستخدم الجيش في موضوع الهجرة".

وعناصر دوائر الهجرة هم مدنيون وليسوا عسكريين.

وأجازت وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء لهؤلاء توقيف غالبية الأشخاص الذين يفتقرون الى اوراق قانونية خلال تنفيذهم مهماتهم، باستثناء من وصلوا أطفالا الى الأراضي الأميركية.

ونددت المعارضة الديموقراطية في الكونغرس وجمعيات الدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين بسياسة "طرد جماعي"، وهي عبارة رفضتها الإدارة بشدة.