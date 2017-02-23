رقم لا يصدق.. 24 مليون دولار لحماية برج ترمب

يبدو أن كلفة حماية البرج الذي يقطن فيه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، ستكسر بعد أشهر أرقاماً قياسية. فقد كشف قائد شرطة نيويورك أن المدينة تكلفت نحو 24 مليون دولار لتوفير الأمن لبرج ترمب وهو ناطحة السحاب التي يسكن فيها في مانهاتن من يوم الانتخابات إلى يوم التنصيب بمعدل 308 آلاف دولار يوميا.

وجدد هذا الكشف الدعوات للكونغرس لتعويض المدينة عن تكلفة حماية مقر سكن ترمب الخاص في مانهاتن حيث لا تزال زوجته وابنه يعيشان.

وقالت فريدي جولدستين، وهي متحدثة باسم رئيس البلدية بيل دي بلاسيو في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "نطالب باسترداد اتحادي كامل لكل التكاليف التي تكبدناها فيما يتصل بتوفير الأمن للرئيس ترمب وأسرته في برج ترمب".

في حين قال قائد شرطة نيويورك جيمس أونيل في بيان، إن شرطة المدينة تلعب الآن دورا مزدوجا في حماية أسرة الرئيس وفي الوقت ذاته خدمة سكان المدينة وحمايتهم. وأضاف " #برج_ترمب نفسه يمثل الآن هدفا لكل من يريدون ارتكاب أعمال إرهاب ضد بلادنا، الأمر الذي يزيد استنزاف مواردنا المحدودة لمكافحة الإرهاب".