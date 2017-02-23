من هي الفاتنة الشقراء التي ظهرت بين ترمب ووزير خزانته؟

عندما كان وزير #الخزانة_الأميركية يؤدي القسم الأسبوع الماضي تمهيدا لمباشرة مهام وظيفته، ظهرت هذه الفاتنة ذات الرداء البنفسجي من خلفه وكانت تتوسط المشهد بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ونائبه #مايك_بنس ، بل أمسكت بالإنجيل للوزير أثناء أداء القسم.

المرأة كانت ترتدي ملابس وقورة للغاية لا تعكس المشاهد السينمائية المفرطة الإثارة التي ظهرت بها في فيلمها الأخير.

الفاتنة التي ستتسلط عليها الأضواء لفترة هي الممثلة الأسكتلندية لويز لينتون خطيبة وزير الخزانة الجديد ستيف منوتشين، وزوجته المرتقبة.

الممثلة الجميلة (35 عاما)، ظهرت في مشاهد سينمائية صغيرة مع النجم توم كروز وروبرت ريدفورد، وهي تشق طريقها نحو الشهرة.

وأبرز مشاركاتها السينمائية جاءت في فيلم Intruder عام 2016.

وتتميز الممثلة الأسكتلندية بجرأة كبيرة في الأداء، وظهرت لها مقاطع في الفيلم الأخير وهي تأخذ حماما بحالة شبه عارية، وفي مقطع آخر ظهرت في مشاهد مثيرة للغاية عن علاقة حميمية.

لويز لينتون درست في أسكتلندا بمدرسة راقية ومتميزة للغاية، وهي ذات المدرسة التي التحق بها رئيس الوزراء البريطاني سابقا توني #بلير .

ولهذا لم تكن مفاجأة أن وزير الخزانة الأميركي الثري عمل سابقا في إنتاج الأفلام. وتبلغ ثروته من العمل في البنوك والإنتاج السينمائي حوالي 400 مليون دولار، ما يجعله الأغنى والأكثر ثراء من بين من تولوا هذا المنصب الهام.

وتعرض اختياره للمنصب لانتقادات بسبب علاقاته السابقة بعالم المال في وول ستريت، وهو ما يعرضه بحسب المحتجين إلى تضارب المصالح.