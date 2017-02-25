ماذا قال أول زعيم من أميركا اللاتينية يلتقي ترمب؟

أعلن أول زعيم من أمريكا اللاتينية يزور الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب في البيت الأبيض يوم الجمعة إنه أبلغه بأنه يفضل الجسور على الجدران وييدعم حرية تنقل الأفراد عبر الحدود.



لكن #رئيس_بيرو بيدرو #بابلو_كوتشينسكي امتنع خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع عن التعليق على اقتراح ترمب بناء #جدار على الحدود بين الولايات المتحدة و #المكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات.



وقال كوتشينسكي، وهو مصرفي سابق في وول ستريت، في فيديو وزعه مكتبه :"لا أريد الخوض في مسألة الجدار. نحن نهتم بحرية حركة الأفراد. وأكدت على ذلك للرئيس ترمب، ونحن نفضل الجسور على الجدران".





وفي السابق شبه كوتشينسكي جدار ترمب المقترح بسور برلين. وفي إحدى المرات قال مازحا إنه سيقطع العلاقات مع الولايات المتحدة إذا انتخب ترمب.



وبعد ذلك هنأ كوتشينسكي ترمب على فوزه بالانتخابات ووصف حديثهما يوم الجمعة بأنه "ودي وبناء".