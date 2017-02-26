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ترمب يشكك بانتخابات الحزب الديمقراطي

المصدر: واشنطن – فرانس برس
إيلسون وبيريز المنتخب لزعامة الديمقراطيين
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، على تويتر إن عملية انتخاب رئيس للحزب الديمقراطي أمس "تعرضت للتلاعب".

وكتب أن "السباق إلى رئاسة #الحزب_الديمقراطي تم بالتأكيد (التلاعب به). لم يكن أمام مرشح بيرني (ساندرز) وبيرني ساندرز أي فرصة. كلينتون كانت تريد بيريز".

وانتخب الديمقراطيون السبت في أتلانتا الرئيس الجديد للجنة الوطنية الديمقراطية توم بيريز المقرب من باراك أوباما.

ويمثل خصمه الرئيسي كيث إليسون الذي عين الرجل الثاني الجناح اليساري للحزب المدعوم من المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ساندرز.

وكان هذا الانتخاب السبت موضع تبادل لاذع على تويتر بين الرئيس الأميركي وبيريز.

وبسخرية هنأ #ترمب الديمقراطيين لاختيارهم "توماس بيريز" قائلاً "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة له أو للحزب الجمهوري".

ورد عليه بيريز بالقول "يمكنك أن تسميني توم ولا تفرح كثيراً"، متوعداً بأن تكون القيادة الجديدة للحزب و"أن يكون الديمقراطيون مجتمعين في كافة أنحاء البلاد أسوأ كوابيسكم".

كلمات دالّة

#الحزب الديمقراطي, #ترمب, #أميركا, #الولايات المتحدة, #انتخابات

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