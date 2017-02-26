ترمب يشكك بانتخابات الحزب الديمقراطي

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، على تويتر إن عملية انتخاب رئيس للحزب الديمقراطي أمس "تعرضت للتلاعب".

وكتب أن "السباق إلى رئاسة #الحزب_الديمقراطي تم بالتأكيد (التلاعب به). لم يكن أمام مرشح بيرني (ساندرز) وبيرني ساندرز أي فرصة. كلينتون كانت تريد بيريز".

وانتخب الديمقراطيون السبت في أتلانتا الرئيس الجديد للجنة الوطنية الديمقراطية توم بيريز المقرب من باراك أوباما.

The race for DNC Chairman was, of course, totally "rigged." Bernie's guy, like Bernie himself, never had a chance. Clinton demanded Perez! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٦ فبراير، ٢٠١٧

ويمثل خصمه الرئيسي كيث إليسون الذي عين الرجل الثاني الجناح اليساري للحزب المدعوم من المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ساندرز.

وكان هذا الانتخاب السبت موضع تبادل لاذع على تويتر بين الرئيس الأميركي وبيريز.

Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٥ فبراير، ٢٠١٧

وبسخرية هنأ #ترمب الديمقراطيين لاختيارهم "توماس بيريز" قائلاً "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة له أو للحزب الجمهوري".

ورد عليه بيريز بالقول "يمكنك أن تسميني توم ولا تفرح كثيراً"، متوعداً بأن تكون القيادة الجديدة للحزب و"أن يكون الديمقراطيون مجتمعين في كافة أنحاء البلاد أسوأ كوابيسكم".