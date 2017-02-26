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ترمب يكسر التقليد ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض

المصدر: واشنطن – فرانس برس
ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض
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أعلن الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب ، السبت، أنه لن يشارك في حفل العشاء السنوي لـ #مراسلي_البيت_الأبيض في 29 نيسان/أبريل، وهو قرار يكسر التقليد المتبع ويعتبر حلقة جديدة في علاقته المريرة مع الصحافة.

مراسلو البيت الأبيض خلال عملهم قبل مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الرئاسة مراسلو البيت الأبيض خلال عملهم قبل مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الرئاسة

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة "لن أشارك في عشاء رابطة مراسلي #البيت_الأبيض هذا العام". وأضاف "أطيب التمنيات للجميع، و(أرجو) أن تمضوا ليلة سعيدة!".

ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الياباني في البيت الأبيض ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الياباني في البيت الأبيض

ومعروف عن عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بأنه حافل بالمشاكسات، وهو يجمع الصحافيين والمشاهير بالرئيس، وتوضع فيه الخلافات جانبا لإطلاق النكات من دون ضغائن.

من العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض عام 2016 الذي حضره الرئيس حينها باراك أوباما من العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض عام 2016 الذي حضره الرئيس حينها باراك أوباما

ويقول بعض المحللين إن عشاء عام 2011 حين سخر الرئيس حينها #باراك_أوباما من ترمب شكل لحظة محورية في قرار الملياردير الترشح لرئاسة البيت الأبيض.

من العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض عام 2015 الذي حضره الرئيس حينها باراك أوباما من العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض عام 2015 الذي حضره الرئيس حينها باراك أوباما

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحول العشاء إلى حدث يجذب أهم المشاهير من جورج كلوني وهيلن ميرين إلى لندسي لوهان، حيث توضع السياسة بشكل عام جانبا.

أوباما في العشاء السنوي عام 2011 الذي سخر فيه من ترمب أوباما في العشاء السنوي عام 2011 الذي سخر فيه من ترمب
أوباما في العشاء السنوي عام 2016.. الذي سخر فيه أيضاً من ترمب أوباما في العشاء السنوي عام 2016.. الذي سخر فيه أيضاً من ترمب

ورغم أن جميع الرؤساء السابقين كانت لهم سجالات حادة مع الصحافة، إلا أن العلاقات بين الإعلام والبيت الأبيض وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها.

الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن في العشاء السنوي عام 2001 الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن في العشاء السنوي عام 2001

وفيما اتهمت بعض المؤسسات الإعلامية #ترمب بـ"الكذب" في مسائل عدة، وصف الرئيس الإعلاميين بأنهم "أقل الناس صدقية على الأرض".

الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في العشاء السنوي عام 1996 الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في العشاء السنوي عام 1996

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