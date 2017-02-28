لماذا حذفت الخارجية الأميركية تهنئتها لمخرج إيراني؟

حذفت وزارة الخارجية الأميركية من حسابها على تويتر باللغة الفارسية، الاثنين، تغريدة تهنئ فيها المخرج الإيراني "أشغر فرهادي" بعد أن فاز فيلمه "The salesman" (أو "البائع") مساء الأحد 26 فبراير/شباط بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وكانت الخارجية الأميركية غردت صباح الاثنين 27 فبراير/شباط، بالآتي: "نبارك فوز فيلم البائع بجائزة #أوسكار أفضل فيلم أجنبي للسيد أصغر فرهادي وجميع العاملين في الفيلم والشعب الإيراني".

وبعد ساعات حذفت الخارجية الأميركية التغريدة من منصتها الناطقة بالفارسية.

يذكر أن فيلم "البائع" الفائز بالجائزة، يتناول الثأر والشرف في إطار زواج حديث.

وقد استلم الجائزة بالنيابة عن فرهادي كل من المهندسة ورائدة الفضاء الإيرانية الشهيرة، "أنوشة أنصاري" والعالم الإيراني في وكالة ناسا "فيروز نادري"، بعد أن قاطع فرهادي المهرجان، احتجاجاً على قانون حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بحق مواطني 7 بلدان منها إيران.

وقرأت أنصاري رسالة بعثها فرهادي جاء فيها: "تقسيم العالم إلى الولايات المتحدة و"أعداء الولايات المتحدة" يولد الخوف، وهو تبرير خادع للحرب والعدوان".

وسبق أن فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عن "سيباريشن" أو "انفصال" العام 2012.

الخارجية توضح

في المقابل، أوضحت الخارجية الأميركية تصرفها، وقالت المتحدثة باسم الوزارة "حذفنا التغريدة لاحقاً لتجنب أن يُفهم خطأ أن الحكومة الأميركية تؤيد التعليقات التي وردت في كلمة تسلم الجائزة."

وقال مسؤول ثان إن قرار حذف التغريدة صدر داخل الوزارة.